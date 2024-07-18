HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Arslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam eden sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerle görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Bazı illerden gelen HAK-İŞ üyelerinin de destek verdiği ziyarette konuşan Arslan, şu ana kadar 329 kişinin işten çıkarıldığını söyledi.

"İşçiler ideolojik nedenlerle işten çıkarıldı. Devletimizin çağrısına uyarak dağdan kopup devletimizin şefkatli ellerine teslim olmuş Ayşegül hanımın oğlunu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden hangi gerekçeyle attınız, hangi suçu işledi? Sadece terör örgütüne karşı meydan okuyup devletin şefkatli kucağına teslim olduğu için işten çıkardınız. Şehit yakınımızı işten çıkardınız. Hangi suçu işlemiş? Sadece sizin köhnemiş zihniyetinize sahip olmadıkları için bu arkadaşlarımız işten çıkarıldılar." diyen Arslan, farklı sendikalara üye olan veya hiçbir sendikaya üye olmayan işçilerin de yanında olduklarını ifade etti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Lafa gelince 'barış', 'kardeşlik', 'demokrasi', 'halkların özgürlüğü' derler. Milletin verdiği helal oylara ihanet etmeyeceksiniz. Aldığınız oylarla emekçilerin hakkını gasbetmeyeceksiniz, onları işten çıkartmayacaksınız, farklılıkları kabul edeceksiniz. Bu arkadaşlarımızın her birisi işe dönene, haklarına erişene kadar mücadele Diyarbakır meydanında devam edecek. DEM Partinin iktidar olduğu tüm belediyelerde işten çıkarmalar devam ediyor. Van'da yaklaşık 800 kişi DEM Partili belediyeler tarafından işten atıldı. Yaklaşık 3 aydır eylemleri devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde de ideolojik nedenlerle işçiler hedef alındı. Biz, barıştan, özgürlükten, demokrasiden, millet iradesinden yanayız. Ama bunlar millet iradesini istismar ediyor. Demokrasi, özgürlükler, barış ve kardeşlikten yanaysanız, biz varız. Buradan tüm DEM Partili belediye başkanlarını bir kez daha uyarıyoruz; gittiğiniz yol yol değil, uygulamalarınız yanlış. Türkiye'nin değerlerini, ilkelerini, teamüllerini, hukukunu yok saymayın. Sendikalarımızı muhatap alın, oturalım ve bu arkadaşlarımızın tekrar işe dönmelerini sağlayalım. Eğer bu arkadaşlarımızın işe dönmelerini sağlarsanız, 1600 arkadaşımızın sürgünlerini durdurursanız, gelin beraber sorunları çözelim derseniz, buradayız. Amacımız DEM Partililerle kavga etmek değil, milletin seçtiklerini düşmanlaştırmak değil. Gelin bu zulmünüzden vazgeçin. Bu arkadaşlarımız işe dönmediği, sürgünler ortadan kalkmadığı sürece mücadelemiz sonuna kadar sürecek."