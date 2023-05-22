HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin açıklama Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, başta üyeleri olmak üzere herkesi sandığa gitmeye, demokrasi ve geleceğe sahip çıkmaya davet etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, başta üyeleri olmak üzere herkesi sandığa gitmeye, demokrasi ve geleceğe sahip çıkmaya davet etti.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, 11-12 Mayıs'ta düzenlenen 15. Olağan Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulunun ilk toplantısını yaptığı bildirildi.

Açıklamada Mahmut Arslan'ın, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı değerlendirmelere de yer verildi.

HAK-İŞ olarak çalışma hayatının sorunlarının çözümü için her platformda mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Kapsam dışında kalan emekçilerin kadro talebinin gerçekleştirilmesi için çalışıyoruz. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne belediye ve belediye şirketlerinin de dahil edilmesini istiyoruz. Belediye şirket çalışanlarına verilmeyen, 6772 sayılı kanunla verilmesi gereken 52 günlük ilave tediyenin verilmesini talep ediyoruz. Kamuda çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi konusunda yaptığımız haklı mücadelemizde önemli bir eşiği geçtik ancak taleplerimizin tam olarak gerçekleşmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 696 sayılı KHK ile kadroya geçen emekçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadele ediyoruz."

"Milletimizin aynı kararlılıkla oyunu vereceğine inanıyoruz"

Arslan, milletin 14 Mayıs'taki seçimlere rekor katılım sağladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Milletimiz, küresel güçlerin tezgahlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmış, istikrarın, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmıştır. Milletimiz, ülkemizin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için parlamentoyu kendi iradesine göre şekillendirmiş, teröre, küresel güçlerin kuklalarına, ülkemiz üzerinde hain planlar kuranlara fırsat vermemiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın etrafında kenetlenmiştir. 28 Mayıs'ta da milletimizin sandığa giderek aynı kararlılıkla oyunu vereceğine inanıyoruz."

"Milletimiz istikrar, barış ve huzurdan yana oy kullanacaktır"

Uzun yıllar yönetimde yaşanan istikrarsızlık ile siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerin, milletin hafızasından silinmediğini, bunların en büyük faturasını ise emekçilerin ödediğini belirten Arslan, siyasi istikrarla birlikte çalışanlar lehine birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini vurguladı.

Arslan, konfederasyon olarak ülkeye, millete ve ülkenin geleceğine güvendiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Yaşanan bütün sorunlara karşı milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen kazanımların geriye gitmesine izin vermeyecek, gündemde bekleyen bütün konuların çözümü için istikrardan, barış ve huzurdan yana oy kullanacaktır. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların, vatandaşlarımızın mutlaka sandığa giderek, demokrasimize ve geleceğe sahip çıkmak adına en temel vatandaşlık vazifesini yerine getirmesini, seçimlerin güven içinde, barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."

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