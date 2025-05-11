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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Anneler Günü mesajı Açıklaması
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İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi, başta anneler olmak üzere aileyi güçlendirmeye yönelik yapısal politikaların hayata geçirilmesi açısından tarihi bir fırsattır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi, başta anneler olmak üzere aileyi güçlendirmeye yönelik yapısal politikaların hayata geçirilmesi açısından tarihi bir fırsattır. Bu vesileyle aileyi ayakta tutan en büyük değer olan annelerimizin hakkının teslim edilmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, başta şehit anneleri olmak üzere, savaş, yoksulluk ve baskılar karşısında dimdik duran Filistinli ve Gazzeli annelerin, evlatlarını terör örgütlerinden kurtarmak için direnen, evlatlarının geleceği için çalışma hayatında emekleriyle var olan, grevlerde ve direniş çadırlarında mücadele eden annelerin gününü kutladı.

Toplumun en sağlam temeli olan aile kurumunun en çok annenin emeğiyle ayakta durduğunu, annelerin yalnızca evlat yetiştirme sorumluluğu değil, aynı zamanda topluma yön verme, değer kazandırma ve geleceği inşa etme sorumluluğunu da taşıdığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi, başta anneler olmak üzere aileyi güçlendirmeye yönelik yapısal politikaların hayata geçirilmesi açısından tarihi bir fırsattır. Bu vesileyle aileyi ayakta tutan en büyük değer olan annelerimizin hakkının teslim edilmesini temenni ediyoruz. HAK-İŞ olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde varlık göstermeleri için kadın istihdamının artırılması, hamilelik ve doğum sonrası iş güvencesinin etkin şekilde uygulanması, engelli bireylerin bakımını üstlenen annelere özel sosyal destek mekanizmalarının oluşturulması, ulaşılabilir, kaliteli çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ebeveyn izni uygulamasının genişletilmesi ve aile sigortası sisteminin kurulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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