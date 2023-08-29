HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü konfederasyon olarak coşkuyla kutladıklarını vurguladı.

30 Ağustos'un ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden birisi, toplumsal birlik ve dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Arslan, "30 Ağustos, İstiklal mücadelemizin zaferle taçlandığı, Cumhuriyetimizin temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği ve tüm ezilen milletlere moral ve heyecan kaynağı olduğu bir gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki istiklal mücadelesine vurgu yaparak, "Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermemiştir. 30 Ağustos'u hatırlamak, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın en zor ve ağır şartları altında bile vatanı için verdiği mücadeleden asla vazgeçmeyen şanlı bir millet olduğunu anlamamız bakımından büyük bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Büyük Taarruz ile birlikte 4 gün süren çarpışmanın ardından Dumlupınar'da tarihte eşine ender rastlanacak bir başarıya imza atıldığını hatırlatan Arslan, bu başarının tesadüf olmadığını son yıllarda sınır ötesinde ardı ardına düzenlenen harekatlarla bir kez daha gösteren Türk ordusunun yeni destanlar yazdığını belirtti.

Arslan, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta büyük bir güç olmaya devam eden, savunma sanayinde işçilerle birlikte yeni başarılara imza atan Türkiye'nin, sadece sınırları içinde yaşayan vatandaşının değil, Balkanlar'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de tek umudu olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Son dönemde ekonomik bağlamda olumsuzluklar yaşandığını, ancak tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk milletinin içinde barındırdığı azim, güç ve birlikte mücadele sayesinde bütün bu zorlukları ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki şanlı Türk milleti tarihin hiçbir aşamasında baskılara, dış müdahalelere ve algı oyunlarına yenilmemiştir ve yek vücut olmuştur. Ülkemizin en uzun gecesi olan 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi demokrasi aşığı milletimiz, canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü korkusuzca siper etmiştir. Tek derdi vatan olan aziz milletimiz, bağımsızlığını korumak ve zalimlere dur demek için milli bir davada hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmuş, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Şanlı tarihi, destanlarla dolu olan milletimiz ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada, barış, özgürlük ve istikrarın güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bağımsızlık aşığı bu millet, Cumhuriyet'in 101. yılına doğru emin adımlarla ilerlerken atalarının mirası olan Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde, hiçbir emperyalist gücün söz sahibi olmasını kabul etmeyecektir."

Arslan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 30 Ağustos Zaferi'ni armağan eden, ülkenin geleceği için ter ve emeklerini kanlarıyla harmanlayarak toprağa düşen tüm şehitlere rahmet dileyerek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.