HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve ortak bir geleceğin ifadesidir." ifadesini kullandı.

Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Cumhuriyeti, özgürlüğü, birliği ve bağımsızlığı hedef alan her türlü girişimi kararlılıkla reddettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve ortak bir geleceğin ifadesidir. Cumhuriyet ırkı, dini, dili, inancı, mezhebi, meşrebi, derisinin rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun her vatandaşın ortak değeri ve ortak paydasıdır. Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı en kıymetli miraslardan biri özgürlük ve demokrasi mücadelesidir."

HAK-İŞ olarak emek, üretim ve alın teriyle büyüyen, huzurlu, özgür ve güçlü bir Türkiye'nin inşasına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin gücü HAK-İŞ'in gücüdür. Cumhuriyet'imizin 102. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet'imizin 102. yılının demokrasimizin, emeğin, üretimin, özgürlüğün ve barışın yüzyılı olmasını temenni ediyor, Cumhuriyet'imize nice yıllar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.