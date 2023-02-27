HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 28 Şubat açıklaması Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "28 Şubat darbesinin 26'ncı yılında bütün antidemokratik müdahaleleri nefret ve utançla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, 28 Şubat sürecinin 26'ncı yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat'ın, Türk demokrasi tarihine "bu ülkenin gerçek sahiplerinin tasfiye edilmeye çalışıldığı bir süreç ve kara bir leke" olarak geçtiğini belirtti.

Bir kısım sivil toplum örgütlerinin bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan utanç verici duruma sessiz kaldığını, hatta sürecin taşeronluğunu yaptığını kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 47 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. 28 Şubat darbesinin 26'ncı yılında bütün antidemokratik müdahaleleri nefret ve utançla anıyoruz."

Arslan, tarihe kara bir leke olarak geçen darbe ve darbe girişimlerini hatırladıklarını ve topluma hatırlattıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"28 Şubat sürecinin 25'inci yılında da '28 Şubat Darbesiyle Sendikalar ve Sivil Toplumun Sınavı: HAK-İŞ Mücadelesi' konulu bir etkinlik düzenleyerek, süreci bütün yönleriyle tartışmıştık. Bu yıl da Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde kaybettiğimiz canlarımızın acısını yaşarken, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz."