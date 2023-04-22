HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclis'in tüm kurucu üyelerini minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclis'in tüm kurucu üyelerini minnet ve şükranla andıklarını bildirdi.

Arslan, yazılı açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan 1920'de millet iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını ve halkın egemenliğini ilan ettiğini anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 103. yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet olarak büyük bir gururla kutluyoruz. Milletimizin bir arada ve bütünlük içinde verdiği var olma mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 103 yıl önce simgeleşerek Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu ile taçlanmıştır. Kurtuluş savaşını yöneten ve milli mücadeleyi kazanan, büyük bir imparatorluğun bakiyesi olmanın doğal sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal farklılıklarımıza rağmen 'Türkiye' ortak paydasında birleşerek büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır."

"Deprem sonrasında milli seferberlik ruhuyla yardıma koşuldu"

İlk Meclis'in ön önemli özelliğinin "vatanperverlik" ortak paydasına dayalı, birlik ve beraberlik ruhu olduğunu vurgulayan Arslan, "Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında yaraların sarılması için milletimiz aynı ruh ve irade ile hareket etmiş, milli seferberlik ruhuyla yardıma koşmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, bir yandan yaraların sarılması için mücadele yürütülürken diğer taraftan ekonomik gelişme ve kalkınma yolunda da önemli adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Milletimizin elde edilen kazanımların geriye gitmesine izin vermeyeceğine inanıyoruz"

Açıklamasında, kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü sözleşmelerinin en kısa zamanda kamuoyunun beklentileri dikkate alınarak sonuçlandırılması talebinde bulunan Arslan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Arslan, "Milletimizin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen kazanımların geriye gitmesine izin vermeyeceğine inanıyoruz. 14 Mayıs seçimleri bu nedenle sıradan bir seçim olmaktan çıkmıştır. Çünkü bu seçim, Türkiye'yi geriye götürme çabaları ile terörün yeniden ortaya çıkmasına karşı istikrarın kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı arasında olacaktır." ifadesini kullandı.

Milletin 14 Mayıs'ta sandık başına giderek ülkenin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için engin iradesini ortaya koyacağını, Türkiye üzerinde hesap yapanların oyunlarına izin vermeyeceğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Milletimizin ve yarınlarımız olan ülkemizin ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutlar, birinci Meclis'in kuruluşuna destek veren, Gazi Meclis'te görev alan kurucuları ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu Meclis üyelerini minnet ve şükranlarımızla anıyor, rahmet diliyoruz."