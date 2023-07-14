HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 15 Temmuz açıklaması Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz'u, bir daha yaşanmaması ancak çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe ve ülkeyi işgal girişimi olarak andıklarını bildirdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15 Temmuz'u, bir daha yaşanmaması ancak çok fazla ders çıkarılması gereken hain bir darbe ve ülkeyi işgal girişimi olarak andıklarını bildirdi.

Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin, bir grup hain tarafından başlatılan işgal girişimine tanık olduğunu, emir-komuta zinciri dışında birtakım güçlerden emir alarak hareket eden asker kıyafetine bürünmüş eli kanlı teröristlerin, milletin özgür ve hür iradesiyle seçilen hükümeti düşürmeye, cebren ve hileyle devlet yönetimini ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Türk milletinin o gece destansı bir demokrasi mücadelesi vererek darbe girişimine karşı tek vücut olduğuna işaret eden Arslan, milletin Çanakkale'de vatanını nasıl savunduysa 15 Temmuz gecesi de aynı ruh ve imanla hainlere geçit vermediğini ve 15 Temmuz'un bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına "millet destanı" olarak yazıldığını bildirdi.

Arslan, 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana ve millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına çıkan vatandaşlardan şehit ve gaziler olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"HAK-İŞ olarak demokrasimize, milli irademize, milletin bekasına sahip çıkmayı, ekmeğimize, aşımıza, çevremize, ailemize sahip çıkmakla eş olarak görüyoruz. 15 Temmuz'u, bir daha yaşanmaması ama çok fazla ders çıkarılması gereken, ülkemizi işgal ve hain bir darbe girişimi olarak anıyoruz. HAK-İŞ, bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi, Türkiye'nin geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı mücadele etmiş, 15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatıyla, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir."

15 Temmuz'da HAK-İŞ üyelerinden Celalettin İbiş, Ahmet Özsoy, Ali Karslı ve Hakan Gülşen'in şehit ve onlarca üyenin de gazi olduğunu belirten Arslan, minnet ve şükranlarını sunduğu şehit ve gazilerin, konfederasyonun onuru olduğunu vurguladı.

Arslan, HAK-İŞ'in, gerçekleştirdiği etkinliklerle 15 Temmuz'da milletin hainlere karşı yazdığı destanı anlattığını, 15 Temmuz'u toplumun zihninde diri tutmaya çalıştığını ve unutturmamayı ilke olarak benimsediğini belirtti.

Konfederasyon olarak, darbe girişiminde şehit düşenleri Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde dualarla anacaklarını bildiren Arslan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.