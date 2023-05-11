HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklama Açıklaması

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kandil'deki ve Pensilvanya'daki teröristlerin beklentilerini, hainlerin hayallerini 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kandil'deki ve Pensilvanya'daki teröristlerin beklentilerini, hainlerin hayallerini 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz. 2013'te ülkemizden kovduğumuz IMF ile yeniden iş tutmaya çalışanların heveslerini 14 Mayıs'ta kursağında bırakacağız." dedi.

Arslan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ'in 15. Olağan Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a katılımından dolayı HAK-İŞ ailesi adına teşekkür etti.

HAK-İŞ'in Türkiye ve dünya emek hareketinde aktif ve saygın bir yere sahip olduğunu belirten Arslan, konfederasyonlarının 15. Genel Kurulu dolayısıyla kutlu yürüyüşünde yeni bir kavşakta olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı meşalesinin aydınlattığı yolda HAK-İŞ'in emeğin evrensel gücünü temsil ettiğini ve bu noktada vaziyet alıp, donanımını kuşandığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sendikal örgütlenmelerde noter şartının kaldırılmasını sağladığınız, yüzde 10 barajını yüzde 1 gibi makul bir düzeye indirdiğiniz, 'Hesapta da kasada da yok' dedikleri Tasarruf Teşvik Fonu konut edindirme yardımı hesaplarında biriken paraları hak sahiplerine teslim ettiğiniz, IMF politikalarının sonucu olarak kangren haline gelen EYT sorununu çözdüğünüz, sosyal güvenlik sistemini geliştirerek tüm toplumu sağlık güvencesine kavuşturduğunuz, 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan edip daha sonra resmi tatil yaptığınız için işçiler adına size teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhuriyet tarihinin en büyük reformu olan kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçiyi kadroya kavuşturduğu için özellikle teşekkür ettiklerini belirten Arslan, "Zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasını sağladığınız, 31 Mart seçimlerinin ardından belediyelerdeki HAK-İŞ'e yönelik tasfiye girişimlerine ve işten atılmalara karşı başlattığımız emek ve adalet yürüyüşümüze sonsuz destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. 2023-2024 yıllarını kapsayan kamu işçisinin toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında gösterdiğiniz liderliğiniz için liderlik ve bunun sonunda atılan imzalar için ayrıca bütün kamu çalışanları adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"IMF; kaos, kriz ve yoksulluk demek"

Arslan, Türkiye'yi koalisyon dönemlerine mahkum edip, vesayet çetelerine yeniden alan açmaya çalışan anlayışların karşısında siyasal, ekonomik, sosyal istikrarı tesis eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Emperyalist ABD Başkanı Biden'ın ülkemiz için kurduğu hain planları 14 Mayıs'ta milletimizle beraber yerle bir edeceğiz. Kandil'deki ve Pensilvanya'daki teröristlerin beklentilerini, hainlerin hayallerini 14 Mayıs'ta hep birlikte sandığa gömeceğiz. 2013'te ülkemizden kovduğumuz IMF ile yeniden iş tutmaya çalışanların heveslerini 14 Mayıs'ta kursağında bırakacağız. IMF; kaos, kriz, yoksulluk, yokluk, adaletsizlik demek.

Emperyalizmin sesi ve kuklası yayın organlarının, Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılarını buradan işçilerle beraber lanetliyoruz. Milletimizin iradesini yok sayan bu saldırıları yapanlara milletimiz 14 Mayıs'ta dersini verecektir. Emperyalist ABD Başkanı Biden'ın hain planlarına sessiz kalanlara, Kandil'den ve Pensilvanya'dan her gün ülkemize ve devletimize yönelik saldırıları, tehditleri görmezden gelenlere, Batı emperyalizminin yayın organlarını duymazdan gelenlere 14 Mayıs'ta milletimiz hesabını soracaktır."