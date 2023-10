HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel kutlama mesajı yayımladı Açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, " Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünün, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının emeğin, üretimin ve alın terinin yüzyılı olmasını temenni ediyor, nice yıllar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığı mesajında, 29 Ekim 1923'te büyük zorluklar, eşsiz özveri, gayret ve kahramanlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün bir asırlık şanlı tarihini Türkiye Yüzyılı vizyonu ile taçlandırdığını belirtti.

Cumhuriyet'in, geçmişten geleceğe uzanan bir beraberlik olduğunu vurgulayan Arslan, "Irkı, dini, dili, inancı, mezhebi, derisinin rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun her Türk vatandaşının ortak varlığı ve değeridir. Kuruluşundan bu yana Cumhuriyet'in en önemli teminatı, halkımızın cumhuriyet ideallerini sahiplenmesi ve koruma iradesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bütün sorunların üstesinden gelebilecek güce sahiptir"

Arslan, Cumhuriyet ilan edildiğinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğunun, milletin gücünün üzerinde hiçbir gücün olamayacağının en açık haliyle ifade edildiğini anımsatarak geçmişten bu yana devleti bölmeye, parçalamaya çalışanların, özgürlüğünden ve bağımsızlığından vazgeçmektense ölmeyi tercih eden asil bir milleti karşısında bulduğunu kaydetti.

Türk milletinin en son 15 Temmuz'da iradesinin üzerinde tahakküm kurmak isteyenlere karşı dimdik durduğuna dikkati çeken Arslan, milletin demokrasiden yana tavrını çok net bir şekilde gösterdiğini belirtti.

Arslan, şöyle devam etti:

"Gücünü geçmişten alan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen Türkiye, şanlı tarihi birikimi ve sağlam demokrasisiyle dün olduğu gibi bugün de karşısına çıkan bütün sorunların üstesinden gelebilecek güce ve imkana sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana dünyada eşi görülmemiş başarılara imza atmıştır. Modern bir devlet olarak siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda, demokratikleşme, hukuk devletini gerçekleştirme, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler gösterme noktasında önemli aşamalar kaydetmiştir."

"HAK-İŞ olarak yeni Anayasa tartışmalarını destekliyoruz"

Cumhuriyetin, demokrasi ve özgürlüklerin elde edilmesindeki yegane güç olduğuna vurgu yapan Arslan, "Artık darbeler tarihinin üzerimizdeki ağır yorgunluğunun sona ermesini, Anayasa'mıza sinmiş olan 12 Eylül darbesi ruhunun sökülüp atılması gerektiğine inanıyoruz. HAK-İŞ olarak yeni Anayasa tartışmalarını destekliyoruz. Sivil, demokratik ve katılımcı bir Anayasa'nın Türkiye'nin acil ihtiyacı olduğunu biliyor ve bu yönde hızla adımlar atılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Türkiye'nin ikinci yüzyılının demokrasinin daha da güçlendiği, demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren ve güçlendiren yeni bütünsel bir sivil Anayasa ile taçlandırılmasını temenni ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemize, insanımıza ve bu ülkenin geleceğine güveniyoruz. Türkiye demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecektir. Umutlarımızı kaybetmeden, geleceğe ait beklentilerimizden ve hedeflerimizden vazgeçmeden, kendimize güvenerek yaşadığımız bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Ülkemizin birliği, bekası, bağımsızlığı ve geleceği için bölgesinde etkin, güçlü, oyun kurucu ve söz sahibi bir Türkiye olma yolundaki mücadelesini destekliyoruz."

"Filistin halkının şanlı direnişini destekliyoruz"

Ülkedeki başarının, sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, bölgedeki ve bütün dünyadaki mazlum ve mağdurlar için de bir umut olduğuna yürekten inandıklarını vurgulayan Arslan, "Demokrasi ve özgürlüklerin öneminin farkında olarak, insan hakları başta olmak üzere, tüm temel haklardan yoksun bırakılan ve soykırıma uğrayan Filistin halkının şanlı direnişini destekliyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, dünya demokrasi tarihi adına büyük bir eşik olduğunun görülmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canını feda eden bütün şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Arslan, "Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünün, Türkiye işçi hareketine, çalışma hayatına ve tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının emeğin, üretimin ve alın terinin yüzyılı olmasını temenni ediyor, nice yıllar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.