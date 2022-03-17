Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü mesajı Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, gücünü ecdadından alan Türk milletinin, dün olduğu gibi bugün de içerde ve dışarda vatanına kasteden hainlerin karşısında "Çanakkale ruhuyla" dimdik durduğunu ifade etti.

Arslan, Çanakkale Deniz Zaferinin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Savaşları'nın ve elde edilen muhteşem zaferin tarihte çok özel bir yerinin bulunduğunu hatırlattı.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin düşman tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında, aziz milletin nasıl kararlı ve onurlu bir duruş sergilediğini gösterdiği yer olduğunu belirten Arslan, tarihte emsali görülmemiş bir kahramanlık destanı olan Çanakkale'nin, dayanışmanın, kardeşliğin, milli birlik ve beraberliğin adı olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin, vatanı ve bağımsızlığı için düşmana karşı tek vücut olan kahraman milletin destan yazdığı yer olduğunun altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Çanakkale, düşmanın umutlarının kırıldığı, milletimizin umutlarının yeşerdiği yerdir. Çanakkale'yi geçilmez kılan ecdadımızın kararlılığı, fedakar ve cefakar milletimizin vatanı için yapabileceklerinin göstergesidir. Çanakkale, milletimizin iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesi, bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. Gücünü ecdadından alan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de içerde ve dışarda vatanına kasteden hainlerin karşısında 'Çanakkale ruhuyla' dimdik durmaktadır. Türk milleti, 15 Temmuz gecesi birlik ve beraberliğini, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu tüm dünya bir kez daha göstermiştir."

Hak-İş Konfederasyonu olarak, halkın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamasını en önemli değer olarak gördüklerini belirten Arslan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olacaklarını vurguladı.

Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanlarından birisinin de 275 kilogramlık topu tek başına taşıyan Seyit Onbaşı olduğunu anımsatan Arslan, "Çanakkale şehitlerimizi unutmamak ve onların bize bıraktığı mirasa en güzel şekilde sahip çıkmak Türk milleti olarak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün gururunu yaşıyoruz"

Hak-İş olarak, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgede yaşanan bütün itilafların barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini aktaran Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 17 devlet başkanı, 80 bakan ve 75 ülkeden üst düzey katılımcı ile gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nu son derece önemsediklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde ve dünyada barış ve güvenliğin tesisi için attığı adımların olumlu sonuçlanmasını umut ettiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde 'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılıyor olmasının gururunu yaşıyoruz. Kurtuluştan bu güne ülkemizin yakaladığı yüksek standartların bir göstergesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."