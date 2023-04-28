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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i ziyaret etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'i ziyaret etti

Güncel Haberler

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü konusundaki öneri ve beklentilerini Bakan Bilgin'e sundu.

Protokolün işçi kesiminin talepleri dikkate alınarak en kısa zamanda sonuçlandırılmasını talep eden Arslan, en kısa zamanda bir uzlaşma sağlanacağına inandıklarını belirtti.

Arslan, Bakan Bilgin'i, HAK-İŞ'in 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleştireceği 1 Mayıs kutlamaları ile 11 Mayıs'ta Ankara'da "Emeğin Evrensel Gücü: HAK-İŞ" temasıyla gerçekleştirilecek 15. Olağan Genel Kurul'a davet etti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Mahmut Arslan Vedat Bilgin Hak İş Güncel Haberler

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