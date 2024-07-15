HAK-İŞ Genel Başkanı: 15 Temmuz bu toprakların bedellerinin en sonuncusudur

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu toprakların bedelleri ağır biliyoruz, bu topraklarda, vatan olarak, bağımsız, özgür bir devlet olarak yaşamanın ağır bedellerini biliyoruz. Bunları ödeyerek geldik, 15 Temmuz bu bedellerin en sonuncusudur." dedi.

HAK-İŞ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenledi.

Törende okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından, basın mensuplarına açıklama yapan Arslan, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında, darbeye direnerek şehit olan 252 vatandaşa rahmet ve minnet, gazilere de can sağlığı diledi.

Arslan, 15 Temmuz'un, Türkiye'yi işgal girişimi olduğunu anımsatarak, ülkede her on yılda bir yaşanan darbe girişimi ve darbelerle alakasının olmadığını söyledi.

15 Temmuz'un, Türkiye'nin işgal girişimine karşı bir direniş sembolü olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin değişik bölgelerinde metfun olan şehitlerimiz, ülkemizin işgaline karşı soylu bir direnişi temsil etmektedirler. Başta ABD ve NATO olmak üzere, bu bölgede ülkemizi parçalayıp, bölmek, daha sonra da işgal etmek üzere planlanmış 15 Temmuz hain işgal girişimi, milletimiz tarafından gerçekten büyük bir onurla, haysiyetle, mücadeleyle ortadan kaldırılmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, o gün milletin önünde saf tutan, milletle beraber bu işgalcilere karşı dur diyen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz."

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız"

HAK-İŞ olarak işgal girişiminin tespit edilmesiyle, milleti sokağa davet ederek, işgal girişimine karşı direniş çağrısında bulunduklarını anımsatan Arslan, o gece milletle birlikte, ülkeyi işgalcilere teslim etmediklerini kaydetti.

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız, düsturumuzu asla ve asla terk etmeden mücadelemizi terk etmeyeceğiz." diyen Arslan, bu toprakların tarih boyunca ihanetlere çok şahit olduğunu, işgalcilerle çok mücadele ettiğini söyledi.

Bu toprakları vatan yapan atalarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ettiklerini belirten Arslan, "Bu toprakların bedelleri ağır biliyoruz, bu topraklarda, vatan olarak, bağımsız, özgür bir devlet olarak yaşamanın ağır bedellerini biliyoruz. Bunları ödeyerek geldik, 15 Temmuz bu bedellerin en sonuncusudur." dedi.

"Bize düşen, bu toprakları onurlu bir şekilde savunmak"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da hainlerin, alçakların, ihanet şebekelerinin, işgalcilerin hedefi olacağımızı unutmayalım. Varsın birileri 15 Temmuz'u kurgulanmış bir darbe olarak söylesinler, varsın birileri 'bizim irtibat kurduğumuz herkes şu anda yok' desinler. Biz, bu ülkede var olmaya, bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını korumaya bundan sonra da devam edeceğiz. Bize düşen, bu toprakları onurlu bir şekilde savunmak, onurlu bir şekilde bu topraklarda birlik, beraberliğimizi devam ettirmektir." diye konuştu.

Darbenin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatan Arslan, "Bir daha olmaz, demeyelim, sakın ha, bir daha bunlar başaramaz demeyelim, pusuda yatıyorlar. İçeride, dışarıda, odakları hareket halinde, ayağımız tökezlediği gün, bunlar ortada." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından şehitliği ziyaret ederek karanfil bırakan Arslan, şehit yakınlarıyla sohbet etti.