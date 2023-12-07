HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı: Asgari ücrete memnun edecek oranda artış yapılmalı

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, asgari ücrete çalışanları memnun edecek oranda artış yapılmasını beklediklerini kaydetti. Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapacağını anımsattı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, asgari ücrete çalışanları memnun edecek oranda artış yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapacağını anımsattı.

Yeni asgari ücret rakamının ülkedeki geçim koşulları göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerektiğini belirten Değirmenci, şunları kaydetti.

"Asgari ücrete, milyonlarca çalışanı memnun edecek, enflasyon karşısında belini doğrultacak, fahiş zamlar karşısında dik durmasını sağlayacak bir artış yapılmasını bekliyoruz. Asgari ücrete yapılacak olan artış, fabrikalarda alın teri akıtan fakat asgari ücretin biraz üzerinde çalışan milyonlarca çalışanı da etkilemektedir. Asgari ücretliye verilmeyen her oran, diğer milyonlarca çalışana da verilmeyecek anlamına gelmektedir."

Asgari ücrete yılda bir kez artış yapılacak olmasını eleştiren Değirmenci, "Ocak ayında asgari ücrete yapılacak olan zam, şubat ayını görmeden eriyor. Bu nedenle ikinci bir zam ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu erimenin önüne geçmeden, yılda tek bir asgari ücret zammı, işleri daha da karmaşık hale getirecektir." ifadelerini kullandı.