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HAK-İŞ, Emekçileri Mitinglere Davet Ediyor

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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, emekçilerin taleplerini dile getirmek için Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te mitingler düzenleyeceklerini açıkladı. HAK-İŞ, işverenlerden hükümete kadar tüm tarafları emekçinin yanında olmaya davet ediyor.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, "Bugüne kadar emekçinin hiçbir talebini görmezden gelmeyen, kulak arkası yapmayan HAK-İŞ, işvereninden, hükümetine kadar tüm tarafları, emekçinin yanında olmaya davet edecektir." dedi.

Değirmenci, HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yüz binlerce çalışanın talep ve beklentilerini dile getirmek için Türkiye'nin 3 büyük sanayi şehri olan Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep'te mitingler yapma kararı aldıklarını hatırlattı.

İlkini Kayseri'de, ikincisini Kocaeli'nde düzenlediklerini ifade eden Değirmenci, "13 Eylül Cuma günü yapacağımız Gaziantep mitingimizle 22 günde üç büyük miting gerçekleştirerek, emekçilerin gücünü ortaya koymuş, haklı taleplerini en güçlü şekilde meydanlardan duyurmuş olacağız." dedi.

HAK-İŞ'in, bu buluşmalarda sadece üyelerinin değil tüm işçilerin sesi olmayı sürdüreceğini anlatan Değirmenci, "HAK-İŞ dün olduğu gibi bugün de yarın da hakkı ve hakikati haykırmaya devam edecektir. İşçiyi girdiği dar boğazdan yine HAK-İŞ'in örgütlü ve onurlu mücadelesi çıkaracaktır. Bugüne kadar emekçinin hiçbir talebini görmezden gelmeyen, kulak arkası yapmayan HAK-İŞ, işvereninden, hükümetine kadar tüm tarafları, emekçinin yanında olmaya davet edecektir." diye konuştu.

Değirmenci, sadece üyelerini değil tüm işçileri HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın 13 Eylül'de düzenleyeceği mitinge davet etti.

Toplantıya HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile HAK-İŞ'e bağlı sendikaların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

gaziantep Politika Kocaeli Kayseri Güncel

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