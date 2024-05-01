HAK-İŞ, Trabzon, Artvin, Bayburt, Rize, Gümüşhane ve Giresun'da 1 Mayıs'ı kutladı

HAK-İŞ, Trabzon, Artvin, Bayburt, Rize, Gümüşhane ve Giresun'da yaptığı basın açıklamalarıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Trabzon'da kutlamalar kapsamında HAK-İŞ üyeleri, Türk bayrakları ve sendika bayraklarıyla Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan HAK-İŞ İl Başkanı Engin Erbaşaran, sendika olarak bugün birlik, dayanışma ve mücadelelerini haykırmak için 81 ilde bir araya geldiklerini söyledi.

Erbaşaran, 48 yıldır emek, alın teri hakkı, hayat pahalılığı, yoksullukla mücadele edilmesi, vergide adaletin sağlanması ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlarda olduklarını belirterek, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

Artvin

Artvin'de Halit Paşa Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, HAK-İŞ Artvin Şubesi Başkanı Bülent Kaşıkçı ve sendika mensupları katıldı.

Burada basın açıklamasını okuyan Kaşıkçı, HAK-İŞ'in Türkiye ve dünya sendikal hareketinde emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Kaşıkçı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vergide adaletin sağlanması, enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile mücadele edilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kayıt dışı istihdamın ve sosyal güvencesizliğin önlenmesi, işsizlik, yoksulluk ve iş bulamama endişesinin olmadığı bir yaşamın sağlanması, emeklilerin asgari geçim şartlarının sağlanması, kadın, genç ve engellilerin çalışma ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi, başta olmak üzere taleplerini tüm kamuoyuna duyurduklarını kaydederek, Filistin topraklarında akan kanın ve katliamların durdurulması, Gazze'de onurları için, özgür Filistin için, canları pahasına mücadele eden Filistinlilerin insan haklarının sağlanması için tüm dünya emekçilerini mücadele etmeye ve birlik olmaya davet etti.

Bayburt

Bayburt'ta HAK-İŞ ile ÖZ Sağlık-İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan HAK-İŞ İl Başkanı Hayrettin Uluca, mazlum ve mağdur coğrafyalarda huzur ve barışın tesisi için sendika ve işçilerle omuz omuza dayanışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet eden Uluca, şöyle konuştu:

"HAK-İŞ olarak, Gazze'de ve Filistin'de şehit olan tüm kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, bir an önce soykırımın sona ermesini istiyoruz. HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. HAK-İŞ olarak Türkiye Yüzyılı'nın emeğin ve emekçinin yüzyılı olacağına inanıyor, işçilerimizden aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Rize

Rize'de HAK-İŞ'e bağlı Öz Gıda-İş ve Öz Sağlık-İş üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan Öz Gıda-İş Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Fatih Kandemir, İsrail'in zulmüne karşı Filistin'in yanında durmaya devam edeceklerini söyledi.

İşçilerin haklarını alabilmeleri için her zaman dayanışma içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Özdemir, "Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz. ÇAYKUR başta olmak üzere mevsimlik, geçici kamu işçileri ile kampanya işçilerinin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz. 4857 sayılı İş Kanununun, işgücünün değişen şartlarına uygun sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilerek ilerletilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdemir, çalışanlar açısından işsizlik sigortası ödenek imkanlarının kolaylaştırılmasını ve ödenek miktarlarının artırılmasını talep ettiklerini de dile getirdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de HAK-İŞ ile Öz Sağlık- İş üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Atatürk Caddesi'ndeki Fatih Parkı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan HAK-İŞ İl Başkanı Yaşar Köse, 48 yıldır emeğin ve alın terinin hakkı, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi, vergide adaletin sağlanması ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlarda olduklarını aktardı.

İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümlerin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanları doldurduklarını ifade eden Köse, "HAK-İŞ, mazlum ve mağdur coğrafyalarda huzur ve barışın tesisi için sendikalarımız ve işçilerimiz ile omuz omuza dayanışmasını devam ettirecektir." dedi.

Giresun

Giresun'da HAK-İŞ ile Öz Sağlık İş üyeleri Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

HAK-İŞ İl Başkanı Murat Karslı, burada yaptığı basın açıklamasında, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Türkiye ve dünya sendikal hareketinde emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karslı, HAK-İŞ'in Türkiye'de ve dünyadaki tüm mağdur ile mazlumlara olan borcu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Karslı, sosyal adalet, refah, güvenlik ve diyalog temelli taleplerini de dile getirdi.