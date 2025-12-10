Haberler

HAK-İŞ çalıştayında, engellilerin çalışma yaşamına katılmasındaki engellerin kaldırılması ele alındı

HAK-İŞ tarafından düzenlenen "Sendikal Bakış Açısıyla Engelli Bireyler İçin Güçlü Bir Gelecek Çalıştayı"nda, engelli bireylerin çalışma yaşamında karşılaştığı ayrımcılık veya çalışma yaşamına katılmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik kurumsal ve politika seviyesindeki çerçevenin güçlendirilmesi ele alındı.

Öz Sağlık-İş Sendikası'nda düzenlenen etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve sendika yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Hassan, 2024'te engelli bireylerin iş hayatına dahil edilmesine ilişkin ILO'nun benimsediği stratejiyi hatırlattı ve bu stratejinin 3 temel önceliğe odaklandığını ifade etti.

Hassan, bu 3 önceliğin engellilerin "insana yakışır iş imkanlarına" eşit şekilde erişmesini desteklemek, engelli bireylerin çalışma yaşamında karşılaştığı ayrımcılık veya çalışma yaşamına katılmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik kurumsal ve politika seviyesindeki çerçevenin güçlendirilmesi ve ILO'nun bütün programlarına, politikalarına ve ortaklıklarına engellilerin dahil edilmesi konusunun eklenmesi olduğunu aktardı.

Bu stratejinin hedeflerine ulaşılmasında özellikle işçi ve işveren örgütlerinin çok önemli rol üstlendiğini vurgulayan Hassan, bu örgütlerin hem iş yerlerinde hem de politika yapım süreçlerinde engelli bireylerin sürece dahil edilmesi ve haklarının korunması açısından belirleyici konumda olduğunu ifade etti.

Hassan, işveren örgütlerinin özellikle teknik destek ve hizmetler sağlayarak işverenleri engelli bireyleri istihdam etmeye teşvik etmeleri ve istihdam sonrası bu kişilerin işte kalmasını desteklemeleri bakımından önemli bir rol oynadıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 Şubat'ta açıklanan ulusal istihdam stratejisi belgesine değinen Hassan, "Burada kapsayıcı istihdamın önemli bir unsur olarak da strateji belgesine eklendiğini gördük." diye konuştu.

