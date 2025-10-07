HAK-İŞ, 'Bütün Renkler Gazze'ye Bağış Sergisi' düzenledi

HAK-İŞ Konfederasyonu, 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Gazze halkına destek amacıyla "Bütün Renkler Gazze'ye Bağış Sergisi" düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Azmi Abu Ghazaleh ile sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sergide, Gazze'nin acısına duyarsız kalmayan, sanatını vicdanıyla birleştiren sanatçıların eserlerine tanıklık edeceklerini söyledi.

Gazze'deki zulmün artarak sürdüğünü belirten Mumcu, "Çocuklar, gökyüzüne bakmadan büyüyor. Masumlar, bir ekmek parçasına hasret yaşıyor ve dünya çoğu zaman susuyor." dedi.

Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, her platformda Filistin'in sesi olduğuna işaret ederek, kendilerinin de bu duruştan aldıkları güçle Filistin'in haklı davasını her anlamda anlatmaya ve gündemde tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Eserleriyle bu anlamlı sergiye vesile olan sanatçıların asla unutulmayacağını dile getiren Mumcu, her birine emekleri için teşekkür etti.

Mumcu, Gazze'nin feryadının herkesin yüreğinde yankılandığını ifade ederek "Biz zulmün hiçbir zaman kalıcı olmadığını biliyoruz. Bir gün adalet mutlaka tecelli edecek. İnanıyorum ki Gazze'de çocukların yüzleri yeniden gülecek ve biz o güne kadar mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"7 Ekim, Filistin halkının, siyonistlerin gizli planlarına başkaldırıydı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Gazze'de insanların 731 gündür katliamla karşı karşıya olduğunu belirterek "7 Ekim aslında Filistin halkının, Gazze halkının, siyonistlerin gizli planlarına, sinsi planlarına bir başkaldırıydı." dedi.

Konfederasyonun Filistin ile ilgili çalışmalarına değinen Arslan, Gazze'de yaşanan katliamlar karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kaldığını söyledi.

Arslan, Gazze'de insanlığın öldüğüne işaret ederek, "Bu katliamlara sessiz kalanlar, görmezden gelenler, 'İsrail'in kendini koruma hakkı var' diyerek bu katliamlara arka çıkanları buradan bir kez daha kınıyoruz. Filistin halkının yanında olanları da buradan selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin'in daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Arslan, "Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ama Gazze, Filistin ayakta. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşamaya devam eden, mücadele eden Filistinlilere buradan teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyoruz. Gazze'de yenilmeyen Hamas ve Kasam Tugaylarına selamlarımızı gönderiyoruz. Masum insanları katleden katil sürüsüne lanetlerimizi gönderiyoruz. Biz insanlığın, özellikle vicdan koalisyonu, insanlık koalisyonunun yanında yer almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gazze için atılacak adımların insanlık adına atılmış adımlar olacağını kaydeden Arslan, sergiye katılanları, tablolardan satın alarak Gazze'ye destek olmaya davet etti.

Konuşmaların ardından Mumcu ve Arslan, beraberindekilerle sergiyi gezdi, eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Erkan Doğanay'ın küratörlüğünü yaptığı ve farklı tekniklerle yapılmış 31 eserin yer aldığı sergiden elde edilecek gelir, Gazze halkına bağışlanacak.

Sergi 13 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.