HAK-İŞ, BM Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Filistin'e destek gösterisi organize etti.

Sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Genel Başkanı Önder Kahveci, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gök, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı, Filistin Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkan Shaer Saed, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan farklı ülkelerin sendikalarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünü protesto için HAK-İŞ öncülüğünde düzenlenen bu eyleme katıldığını belirtti ve buradaki tüm katılımcılara teşekkür etti.

Türkiye olarak mazlum Filistin halkının yanında olduklarını gösteren bir duruş sergilediklerini vurgulayan Işıkhan, "ILO'da işçi ve sendika hakları, kadın çalışanlar ile diğer gruplarla ilgili çalışmalar yapılırken Filistin'de şu an kardeşlerimiz, çocuklar, yaşlılar ve engelliler işgal altında. Binlerce Filistinli kardeşimizi de kaybetmiş durumdayız, mekanları cennet olsun." dedi.

Işıkhan, Filistin'de iki devletli ve 1967 sınırlarına dayanan çözümü desteklediklerinin altını çizerek Gazze'de bir an evvel ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

"Artık İsrail'in saldırılarına dur deme zamanı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hem ticari hem diplomasi hem de hukuk anlamında mücadelemizi uluslararası platformda gösteriyoruz." ifadelerini kullanan Işıkhan, bunun karşısında önemli neticeler aldıklarını da vurguladı.

Işıkhan, mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

"Dünya susmasın, bu katliamlara ve soykırıma sessiz kalmasın"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 250'e güne yakındır siyonist devlet İsrail'in saldırılarnın devam ettiğini hatırlattı.

Arslan, "BM Güvenlik Konseyi, uluslararası toplum, Avrupa Birliği, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve benzeri uluslararası kuruluşlar maalesef suskun. Dünyanın gözü önünde sadece Filistinli kadınlar, çocuklar ve yaşlılar değil insanlık ölüyor." diye konuştu.

İnsanlığın ölmediğini göstermek için dünyanın vicdanlı insanlarını buraya davet ettiklerini kaydeden Arslan, Filistin'de yaşanan soykırım ve katliamlara "dur" demek, BM'nin Filistin'i devlet olarak tanıması ve Filistin'in ILO'ya üyeliğinin kabul edilmesi konusunda sembolik bir eylem düzenlediklerine işaret etti.

Arslan, "Dünyanın her köşesinden buraya katılan arkadaşlara ve sendikacı liderlere teşekkür ediyoruz. Bu sembolik eylemimiz, bütün dünyaya çağrıdır. Dünya susmasın, bu katliamlara ve soykırıma sessiz kalmasın." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması çağrısında da bulunan Arslan, Gazze'ye insani yardımların uluslararası bir gözlem heyeti tarafından koordine edilmesi gerektiğini vurguladı.

Arslan ve eyleme katılan diğer ülkelerin sendika temsilcileri de katılımcılara hitaben konuşmalar yaparken bu konuşmalar simultane olarak Arapça, İngilizce ve Türkçeye çevrildi.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan eylemciler ise Filistin'in özgürlüğüne kavuşması ve Gazze'deki "soykırımın" durdurulması için sloganlar attı.