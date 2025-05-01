HAK-İŞ Bitlis İl Başkanlığından 1 Mayıs açıklaması

HAK-İŞ Bitlis İl Başkanlığı'na bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek pankart açan sendika üyeleri adına açıklama yapan HAK-İŞ Bitlis İl Başkanı Ayhan Uygun, alın terinin, emeğin, birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün kutlu olması dileğinde bulundu.

İş yerlerinde gece gündüz demeden alın teri döken tüm emekçilere, eş zamanlı olarak Rize Meydanı'ndan ve illerden seslendiklerini belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışmamızda sizlerin sesi olmak için alanlardayız. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan, bu uğurda canını siper eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybeden tüm emekçilerimizi de saygıyla yad ediyor, yaralanan ve meslek hastalığı yaşayan işçi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

Sorun, öneri ve talepler için coşku ve inançla meydanlarda olduklarını kaydeden Uygun, 1 Mayıs Haftası etkinlikleriyle ülke genelinde güçlü bir birlik, mücadele ve dayanışma ruhu ortaya koyduklarını aktardı.

Türkiye'nin, terörsüz bir gelecek için kararlı adımlarla ilerlediğini vurgulayan Uygun, "Ülkemiz, terörden arındırılmış bir Türkiye hedefi doğrultusunda yeni ve kararlı bir sürece girmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak terörün her türlüsünü reddeden, milli birlik ve beraberliği esas alan bu sürece güçlü desteğimizi ifade ediyoruz." dedi.

Tek bir ses ve tek bir yürekle meydanlarda olduklarını ifade eden Uygun, HAK-İŞ'in daha fazla dayanışma, daha çok refah, güvenceli istihdam, iş güvencesi ve sosyal adalet için mücadele verdiğini kaydetti.

HAK-İŞ'in tüm emekçileri, sadece ulusal düzeyde değil, küresel ölçekte yürütülen emeğin ortak mücadelesine, birliğine ve dayanışmasına davet ettiğini belirten Uygun, "Biliyoruz ki emeğin onuru örgütlü mücadelede, işçinin güvencesi HAK-İŞ'in yolundadır. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun." diye konuştu.