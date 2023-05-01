HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan: Milli gelirden, hak ettiğimiz payı almak istiyoruz

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Arslan, 'Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini talep ediyoruz' dedi.

EDDA SÖNMEZ- SİNEM NAZLI DEMİR

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Arslan, "Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini talep ediyoruz" dedi.

İstanbul'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla Taksim Meydanı'na birçok sendika ve sivil toplum kuruluşu heyet göndererek, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önüne çelenk bıraktı. HAK-İŞ korteji, "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na gitti.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan gruptakiler, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek buraya çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı.

Birlikte yeniden ayağa kalkmak, mücadele etmek için burada olduklarını belirten HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan şunları söyledi:

"İş kazalarının, meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma ortamı için, emeğimizin ve alın terimizin karşılığı için, işsizlik ve gelir endişesi olmayan onurlu bir hayat için, birlik, dayanışma ve beraberlik ruhu ile meydanlarda sizlerin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz. Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde taleplerimizi bugün bir kez daha yineliyoruz."

"MİLLİ GELİRDEN, HAK ETTİĞİMİZ PAYI ALMAK İSTİYORUZ"

Mahmut Arslan, HAK-İŞ olarak taleplerini de şöyle sıraladı:

"- Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz.

İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istiyoruz.

Bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz.

Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.

Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz.

TÜM ÜCRETLİLERDEN ALINAN VERİ ORANI YÜZDE 10 OLSUN

Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini talep ediyoruz.

Aile yükümlülüklerini dikkate alan bir vergi sistemi istiyoruz.

Kapsam dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş haklarının verilmesini istiyoruz.

Bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü'ne dahil edildiği bir model talep ediyoruz.

6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alamayan belediye şirketlerinde çalışanların da kamu işçilerinin kapsamına da dahil edilmesini istiyoruz.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNİ İSTİYORUZ

İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz.

Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz.

4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen şartlarına uygun iş güvencesi ve sendikalaşmayı güçlendirecek şekilde güncellenmesini istiyoruz.

Esnek çalışmanın, insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz.

Kıdem tazminatının şarta bağlı olmaksızın uygulanmasını, kıdem tazminatına

erişimin kolaylaştırılmasını ve güvence sağlanmasını talep ediyoruz.

Kamuda çalışan geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi konusunda taleplerimizin tam olarak gerçekleşmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz.

EKONOMİK BÜYÜMEDEN PAYIMIZI ALMAK İSTİYORUZ

-Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz.

İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istiyoruz.

Bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz.

Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.

Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz.

Bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü'ne dahil edildiği bir model talep ediyoruz.

6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alamayan belediye şirketlerinde çalışanların da kamu işçilerinin kapsamına da dahil edilmesini istiyoruz.

4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen şartlarına uygun iş güvencesi ve sendikalaşmayı güçlendirecek şekilde güncellenmesini istiyoruz.

Esnek çalışmanın, insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz.

Kıdem tazminatının şarta bağlı olmaksızın uygulanmasını, kıdem tazminatına

erişimin kolaylaştırılmasını ve güvence sağlanmasını talep ediyoruz.

Mevsimlik kamu işçilerinin hizmet akitlerinin askıda olduğu sürelerde hak kayıplarının engellenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz.

Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz.

Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz.

ILO'nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını istiyoruz.

AFETLERE HAZIRLIK POLİTİKALARI OLUŞTURULSUN

- Afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden inşa konusunda politikalar oluşturulmasını istiyoruz.

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı güvenli konutlar ve şehirler

istiyoruz.

Zorlayıcı hallerde işsizlik ve kısa çalışma ödeneği imkanlarının kolaylaştırılmasını

talep ediyoruz.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz."