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HAK-İŞ Genel Başkanı: 15 Temmuz Türkiye'yi işgal girişimidir

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, Ankara'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Arslan, 15 Temmuz'un Türkiye'yi işgal girişimine karşı bir direniş sembolü olduğunu belirtti. Ayrıca, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve ülkenin birliğini, bütünlüğünü korumaya devam edeceklerini vurguladı.

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, Ankara'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti. Genel Başkan Arslan, "15 Temmuz, Türkiye'yi işgal girişimidir. Ülkemizde her 10 yılda bir yaşadığımız darbe girişimleri ve darbelerle hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla 15 Temmuz, Türkiye'yi işgal girişimine karşı bir direniş sembolüdür" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua eden Genel Başkan Arslan, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Arslan, 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybeden 253 şehide Allah'tan rahmet dileyerek, "15 Temmuz Türkiye'yi işgal girişimidir. Ülkemizde her 10 yılda bir yaşadığımız darbe girişimleri ve darbelerle hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla 15 Temmuz, Türkiye'yi işgal girişimine karşı bir direniş sembolüdür. O nedenle burada ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde metfun olan şehitlerimiz ülkemizin işgaline karşı soylu bir direnişi temsil etmektedirler" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı mücadele eden herkese teşekkür eden HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, "HAK-İŞ olarak o işgal girişimini tespit ettiğimiz andan itibaren konfederasyonumuzun yönetim kurulunun aldığı karar gereği milletimizi sokağa davet etmiş, bu işgale karşı direniş için çağrıda bulunmuştuk. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla beraber milletimizle birlikte HAK-İŞ'liler meydanları doldurmuş, Türkiye'nin her yerinde bu işgalci hainlere karşı canını siper etmiştir. Türkiye topraklarında bağımsız, özgür bir devlet olarak yaşamanın ağır bedelleri var. 15 Temmuz, bu bedellerin en sonuncusudur. Bu topraklar, pahalı topraklardır. Bu ülke, bu devlet, bu vatan pahalıdır. Bundan sonra da hainlerin ve alçakların, ihanet şebekelerinin hedefi olacağımızı unutmayalım. Varsın birileri 15 Temmuz'u kurgulanmış bir darbe olarak söylesin. Biz bu ülkede var olmaya; bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Arslan 15 Temmuz Sendika Türkiye Ankara Politika Güncel Haberler

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