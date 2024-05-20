HAK-İŞ, Bakan Işıkhan'a ev işçilerinin sorunlarını iletti

HAK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek, ev işçilerinin sorun ve taleplerini iletti.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki HAK-İŞ heyetini kabul etti.

Kabulde, HAK-İŞ heyeti, Konfederasyonun kadınlara yönelik çalışmalarını anlatarak, kayıtlı kadın istihdamına ilişkin konuları gündeme getirdi.

HAK-İŞ heyeti, kadın istihdamı konusunda hükümet tarafından yapılan düzenlemeleri olumlu bulduklarını ifade ederek, Bakan Işıkhan'a "emeğin görünmez yüzü ev işçilerinin mevcut durumunu, sorun ve taleplerini" içeren bir rapor sundu.