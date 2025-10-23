HAK-İŞ 50. Yılında Gazetecilerle Dostluk Maçı Düzenledi

HAK-İŞ Konfederasyonu yöneticileri ile basın mensupları halı saha maçında karşı karşıya geldi.

HAK-İŞ'in kuruluşunun 50. yıl dönümü kapsamında, aralarında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da olduğu konfederasyon yetkilileri ile çalışma hayatı muhabirleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsündeki halı sahada dostluk maçı yaptı.

Takımlar, sahaya, Türkçe ve İngilizce "HAK-İŞ olarak tüm mazlum ve mağdurların yanındayız. Filistin'e selam, direnişe devam" yazılı pankartlarla çıktı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, maç öncesi yaptığı açıklamada, konfederasyonun kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla çalışma hayatını takip eden gazeteciler ile HAK-İŞ yöneticilerinin maç yapmasını planladıklarını söyledi.

Maç davetlerini kabul eden gazetecilere teşekkür eden Arslan, bunun bir dostluk maçı olduğunu dile getirdi.

Arslan, hak edenin kazanması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Biz kendimize güveniyoruz. Ama yenilirsek de yenenleri tebrik ederiz. Burada faul yapmadan, birbirimizi incitmeden, mümkün olduğu kadar nezaketli şekilde sembolik bir maç yapacağız. Herkesin buna hassasiyet göstereceğini düşünüyorum. Burada önemli olan, kazanmak, kaybetmek değil. Gazeteci arkadaşlarımızla daha çok açıklama yaparken, eylem yaparken, mücadele yaparken bir arada oluyorduk, bugün dostluk maçı yapalım istedik. Bizi yenerlerse de emekçiler yenmiş oluyor. İşverenler yenmesin de işçiler yenmiş olsun."

"Hepimiz emekçiyiz, emek kazanacak"

Basın mensupları adına konuşan NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen de HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, konfederasyonun nice yıllara erişmesini diledi.

Dostluğun kazanması temennisinde bulunan Ergen, "Kim kazanırsa kazansın, kaybeden olmayacak. Ben ona inanıyorum. Çünkü çalışma hayatının içinde sayın başkanlar emek mücadelesi veriyor. Biz de onların mücadelesini takip ederek bir emek veriyoruz. Dolayısıyla hepimiz emekçiyiz. Emek kazanacak öyle diyelim. İyi bir maç olsun. Herkese başarılar." dedi.

Dostluk havasında geçen mücadeleyi 5-3'lük skorla HAK-İŞ yöneticileri kazandı.

Mahmut Arslan, kazandıkları kupanın bir dostluk sembolü olduğunu belirterek, kupayı gazetecilerle beraber kaldırdı.

Günün anısına her iki takım oyuncularına madalya takdim edildi.