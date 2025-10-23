Haberler

HAK-İŞ 50. Yılında Gazetecilerle Dostluk Maçı Düzenledi

HAK-İŞ 50. Yılında Gazetecilerle Dostluk Maçı Düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAK-İŞ Konfederasyonu, kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla gazetecilerle dostluk maçı düzenledi. Türkiye Petrolleri kampüsündeki maçta HAK-İŞ yöneticileri ve basın mensupları karşı karşıya geldi. Maçı HAK-İŞ yöneticileri 5-3'lük skorla kazandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu yöneticileri ile basın mensupları halı saha maçında karşı karşıya geldi.

HAK-İŞ'in kuruluşunun 50. yıl dönümü kapsamında, aralarında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da olduğu konfederasyon yetkilileri ile çalışma hayatı muhabirleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü kampüsündeki halı sahada dostluk maçı yaptı.

Takımlar, sahaya, Türkçe ve İngilizce "HAK-İŞ olarak tüm mazlum ve mağdurların yanındayız. Filistin'e selam, direnişe devam" yazılı pankartlarla çıktı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, maç öncesi yaptığı açıklamada, konfederasyonun kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla çalışma hayatını takip eden gazeteciler ile HAK-İŞ yöneticilerinin maç yapmasını planladıklarını söyledi.

Maç davetlerini kabul eden gazetecilere teşekkür eden Arslan, bunun bir dostluk maçı olduğunu dile getirdi.

Arslan, hak edenin kazanması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Biz kendimize güveniyoruz. Ama yenilirsek de yenenleri tebrik ederiz. Burada faul yapmadan, birbirimizi incitmeden, mümkün olduğu kadar nezaketli şekilde sembolik bir maç yapacağız. Herkesin buna hassasiyet göstereceğini düşünüyorum. Burada önemli olan, kazanmak, kaybetmek değil. Gazeteci arkadaşlarımızla daha çok açıklama yaparken, eylem yaparken, mücadele yaparken bir arada oluyorduk, bugün dostluk maçı yapalım istedik. Bizi yenerlerse de emekçiler yenmiş oluyor. İşverenler yenmesin de işçiler yenmiş olsun."

"Hepimiz emekçiyiz, emek kazanacak"

Basın mensupları adına konuşan NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen de HAK-İŞ'in 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, konfederasyonun nice yıllara erişmesini diledi.

Dostluğun kazanması temennisinde bulunan Ergen, "Kim kazanırsa kazansın, kaybeden olmayacak. Ben ona inanıyorum. Çünkü çalışma hayatının içinde sayın başkanlar emek mücadelesi veriyor. Biz de onların mücadelesini takip ederek bir emek veriyoruz. Dolayısıyla hepimiz emekçiyiz. Emek kazanacak öyle diyelim. İyi bir maç olsun. Herkese başarılar." dedi.

Dostluk havasında geçen mücadeleyi 5-3'lük skorla HAK-İŞ yöneticileri kazandı.

Mahmut Arslan, kazandıkları kupanın bir dostluk sembolü olduğunu belirterek, kupayı gazetecilerle beraber kaldırdı.

Günün anısına her iki takım oyuncularına madalya takdim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor

Sanıldığı gibi masum değil, resmen ölüm saçıyor
Yenidoğan davasında damga vuran sözler: Savcıyı tehdit ettiğini söyleyince çatal fırlattım

"Savcıya söylediklerini anlatınca çatal fırlattım"
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış

Kayınpederi pusu kurup öldürmüştü! Düğün çıkışında böyle konvoy yapmış
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.