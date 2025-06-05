Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'ye 7 Bin Kişiye Yardımda Bulundu

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'ye 7 Bin Kişiye Yardımda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hak İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerin destekleriyle Somali'de 7 binden fazla kişiye gıda ve giyim yardımı sağladı. Başkent Mogadişu ve Baydabo'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşan dernek, Kurban Bayramı vesilesiyle yüz binlerce insanın açlık nedeniyle göç ettiğini belirtti.

Hak İnsani Yardım Derneği, Somali'de 7 binden fazla kişiye gıda ve giyim desteği sağladı.

Dernek, hayırseverlerin destekleriyle başkent Mogadişu ve Baydabo şehirlerinde, yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren ve çoğunluğu mülteci kamplarında kalan insanlara yardımda bulundu.

Dernek bağışçılarının sadaka ve akika kurbanlarının yanı sıra, çeşitli gıda maddelerinden oluşan erzak ve giyim yardımları, yerel partner ekipler ve Türkiye'den gelen dernek gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hak İnsani Yardım Derneği Yurt Dışı İlişkiler Koordinatörü Zübeyir İmdat Avli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'ye Kurban Bayramı vesilesiyle geldiklerini ve yüz binlerce insanın açlık sebebiyle göç ettiğini gördüklerini dile getirdi.

Somali'nin aslında verimli topraklara ve okyanusa sahip olduğunu ancak yıllarca sömürüldüğünü belirten Avli, Somali halkının artık kendi ayakları üzerinde durmasını istediklerini söyledi.

Dernek gönüllüsü Emrah Üzümcü, bayramı evde çocukları ile birlikte de geçirebileceklerini ancak kardeşlik duygularının pekişmesi için Somali'ye geldiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.