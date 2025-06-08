Hak İnsani Yardım Derneği Kurban Bağışlarını Somali'de İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Hak İnsani Yardım Derneği Kurban Bağışlarını Somali'de İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı
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Hak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı boyunca bağışlanan kurbanları Somali'deki yaklaşık 260 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Kesim ve dağıtım süreci, bayram namazının ardından İslami usullere uygun olarak gerçekleştirildi.

Hak İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla bağışlanan kurbanları Somali'de ihtiyaç sahibi yaklaşık 260 bin kişiye ulaştırdı.

Dernek, Somali'nin başkenti Mogadişu ile Baydabo şehirlerinde yaklaşık 13 bin hisse kurban kesimi gerçekleştirdi.

Kurbanlar, bayram namazının ardından görevliler tarafından hisse sahiplerinin isimleri tek tek okunup İslami usul ve kaidelere göre kesildi.

Hayırseverlerin bağışları kesim videolarıyla kayıt altına alınarak, Türkiye'den gelen dernek gönüllüleri ve yerel partner ekipler tarafından başta mülteci kamplarında bulunanlar olmak üzere önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hak İnsani Yardım Derneği Van Temsilcisi ve Somali kurban ekibi üyesi Adnan Elma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Somali'ye sadece Kurban Bayramı için gelmediklerini, yılın 3-4 ayını bu ülkede geçirdiklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nda Somali'deki çalışmalarının daha fazla olduğunu ve ramazan ayında da buradaki çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Elma, "Kurban Bayramı'nda hayvanları 1 hafta önceden alıp hazırlıyoruz. Kesim alanına getiriyoruz, kesimden sonra da buradaki yoksul insanlara dağıtım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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