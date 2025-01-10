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Hak İnsani Yardım Derneği, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni Yeniden Hizmete Sunmak İçin Çalışmalara Başladı

Hak İnsani Yardım Derneği, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni Yeniden Hizmete Sunmak İçin Çalışmalara Başladı
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Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarında hasar gören Şifa Hastanesi'ni yeniden açmak için tadilat çalışmalarına başladı. Dernek, hastanenin modernizasyonu ve tıbbi cihazlarla donatılması amacıyla projeyi hayata geçiriyor.

Hak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında kullanılamaz hale gelen Şifa Hastanesini yeniden hizmete sunmak için tadilat çalışmalarına başladı.

Dernekten yapılan açıklamada, bölgenin en donanımlı sağlık merkezi konumunda olan, 1946'dan bu yana hizmet veren, 700 yatak kapasiteli Şifa Hastanesinin İsrail'in Ekim 2023'teki saldırıların ardından kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derneğin Dış İlişkiler Sorumlusu Hüseyin Coşkun, Gazze'nin en kritik sağlık kurumu olan Şifa Hastanesini yeniden hizmete kazandırmak için çalışmalara başladıklarını aktararak, "Bu proje, sadece bir bina yenileme çalışması değil aynı zamanda binlerce insanın yaşama tutunma umududur." ifadesini kullandı.

Şifa Hastanesinin proje kapsamında tüm bölümlerinin modernize edilmesi ve yeni tıbbi cihazlarla donatılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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