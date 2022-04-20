HAİTİ DEVLET BAŞKANINA SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN AVUKATINDAN TAHLİYE TALEBİ

İSTANBUL (DHA) - Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikastı soruşturması kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanan Samır Nasrı Salem Handal'ın avukatı, müvekkilinin kırmızı bülten kararının geçici olarak kaldırıldığı gerekçesiyle tahliyesini talep etti.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 6-7 Temmuz 2021 gecesi ölümüyle sonuçlanan suikastte, yer sağladığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Samır Handal, 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak giderken saat 06.55'te havalimanında gözaltına alınan Handal, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimat doğrultusundaki geçici tutuklama talimatına istinaden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2017 yılında devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş eşi de yaralanmıştı. Suikastle ilgili en önemli zanlı olarak Kolombiyalı bir paralı asker grubu öne çıkmıştı. Handal hakkındaki iade davası halen devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel