Haiti'deki Şiddet Olayları ve Ekonomik Kriz Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki durumun giderek daha da kötüleştiğini belirtti.

IOM, Haiti'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haiti'de artan şiddet olaylarına işaret edilen açıklamada, kadın, çocuk ve yeni doğanlar dahil son derece savunmasız kişilerin zorla yerinden edilmesindeki belirgin artışların özellikle endişe verici olduğu ifade edildi.

IOM'un 22 Nisan'dan bu yana sınır dışı edilen 3 bin 500 kişiye yardım ettiği aktarılan açıklamada, mart ayı sonlarında Mirebalais ve Saut d'Eau'da başlayan çete şiddeti nedeniyle 51 binden fazla kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Pope, "Haiti'deki durum giderek daha da kötüleşiyor. Her gün, sınır dışı etmeler ve çete şiddeti zaten kırılgan olan durumu daha da kötüleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağışçıların ve uluslararası toplumun desteğinin insani yardım hattını güçlendirmeye yardımcı olduğunu kaydeden Pope, savunmasız insanların sayısı artmaya devam ederken çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi hayatını kaybetti.