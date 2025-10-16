Haberler

Haiti'de Şiddet ve İstikrarsızlık: 1,4 Milyon Yerinden Edildi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Haiti'de 1,4 milyondan fazla kişinin şiddet ve istikrarsızlıktan dolayı yerinden edildiğini açıkladı. Yerinden edilenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Acil destek çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de 1,4 milyondan fazla kişinin şiddet ve istikrarsızlık nedeniyle yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, Haiti'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Haiti'de 1,4 milyondan fazla kişinin şiddet ve istikrarsızlık nedeniyle yerinden edildiği belirtilen paylaşımda, "Yerinden edilenlerin yarısından fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haiti'de yerinden edilmelerin eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştığı vurgulanan paylaşımda, "Bu, ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam ve 2024 sonundan bu yana yüzde 36'lık bir artışı temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Haiti'de insan onurunun yeniden tesis edilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için acil ve sürekli destek çağrısı yapıldı.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşarken çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-haziran aylarında Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

BM verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere karşı operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs'ta şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
