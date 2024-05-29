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Haiti'de Garry Conille Yeni Başbakan Olarak Atandı

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Haiti'de çetelerin şiddet olaylarının ve protestoların devam ettiği ortamda Geçiş Konseyi, Garry Conille'i yeni başbakan olarak atadı. Conille, daha önce de başbakanlık görevini üstlenmişti ve UNICEF'in Latin Amerika ve Karayipler Direktörlüğü'nü yürütüyordu. Haiti, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan bir ülke olup, 11 milyonu aşkın nüfusu kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Çetelerin şiddet olaylarının ve yoğun protestoların sürdüğü Haiti'de Geçiş Konseyi, Garry Conille'i yeni başbakan olarak atadı.

Konsey üyesi Louis Gerald Gilles, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Conille'in 9 üyeli konseyin oy kullanma hakkı bulunan 7 üyesinden 6'sının oyuyla göreve getirildiğini bildirdi.

2011-2012 yıllarında da yaklaşık 8 ay başbakanlık görevini üstlenen Conille, Ocak 2023'ten bu yana UNICEF'in Latin Amerika ve Karayipler Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin nisanda çetelerin şiddet eylemleri nedeniyle görevi bırakmasının ardından geçici başbakan olarak Michel Patrick Boisvert atanmıştı.

Ülkede yeni devlet başkanının halk tarafından seçilebilmesi için en geç 7 Şubat 2026'ya kadar seçimlerin yapılması gerekiyor.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi ve ekonomik krizler ile güvenlik gibi temel sorunlarla boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşkın nüfus kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'in 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülkede devlet başkanlığı seçimleri "güvenlik krizi" nedeniyle düzenlenememişti.

Kaynak: AA / Güncel

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