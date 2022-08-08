Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta yakılarak öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta yakılarak öldürüldü

Haiti'de, eski senatör ve yeğeni araçta yakılarak öldürüldü

Karayip ülkesi Haiti'de, eski senatör ve yeğeninin araç içinde yakılarak öldürüldüğü bildirildi.

 - Güncelleme:

Karayip ülkesi Haiti'de, eski senatör ve yeğeninin araç içinde yakılarak öldürüldüğü bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au- Prince yakınlarındaki Laboule Mahallesi'nde eski senatör ile yeğeninin yanmış cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, senatör ve yeğeninin araçta yakılara öldürüldüğünü belirledi.

Cinayetlerin bölgeyi kontrol etmeye çalışan bir çete tarafından işlendiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili çok boyutlu soruşturma başlatıldı.

Haiti'de, en son 24 Temmuz'da çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışma sonucu, 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede devam eden şiddet dalgası, Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinin yıl dönümünden bir gün sonra başladı.

Moise öldürüldüğünden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Tragger Prince Haiti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title