Haiti'de çete üyeleri pusu kurdukları üç polisi öldürdü

SAN Haiti'nin başkenti Port-au Prince yakınlarında çete üyeleri tarafından pusuya düşürülen üç polis öldürüldü.

SAN Haiti'nin başkenti Port-au Prince yakınlarında çete üyeleri tarafından pusuya düşürülen üç polis öldürüldü.

Haiti Ulusal Polis Memurları Birliği'nden yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Thomassin bölgesinde kendilerini "Ti Makak" (Küçük Şebekler) olarak adlandıran çete üyeleri tarafından pusu kurulan ekipteki üç polisin saldırıda yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, saldırının detaylarına ilişkin bilgilerin, yaralı kurtulan polis memuru tarafından aktarıldığı kaydedildi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, sosyal medyadan saldırıyı kınadığı açıklamasında, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bugün polis kardeşlerimiz yine yasa dışı haydutların mermilerinin kurbanı oldu. Bu barbarca saldırıdan dolayı üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

Henry, açıklamasında, hükümetin ülkede güvenliği sağlamak için elinden geleni yapmaya çalıştığını vurguladı.

Çetelerin silahlı saldırıları sonucu yılbaşından bu yana 21 polis hayatını kaybetti.

Haiti'deki şiddet olayları

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle Nisan 2022'den bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.