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Haiti'de Başbakanlık Değişikliği

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Çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestoların yaşandığı Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasının ardından Fritz Belizaire ülkenin yeni başbakanı olarak atandı.

Çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestoların yaşandığı Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasının ardından Fritz Belizaire ülkenin yeni başbakanı olarak atandı.

Başkent Port-au-Prince'deki Ulusal Saray'da toplanan Başkanlık Geçiş Konseyi, eski Spor Bakanı Fritz Belizaire'yi ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Belizaire'nin başbakanlığı için düzenlenen yemin törenine Başkanlık Geçiş Konseyinin üyeleri katıldı.

Yetkililerce yapılan açıklamada, ülkede kamu güvenliğinin yeniden tesis edilmesi için Başkanlık Geçiş Konseyi üyelerinin Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetlerin de katılımıyla kapsamlı toplantı yaptığı ifade edildi.

Ülkede yeni devlet başkanının halk tarafından seçilebilmesi için en geç 7 Şubat 2026'ya kadar seçimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülkede devlet başkanlığı seçimleri "güvenlik krizi" nedeniyle düzenlenememişti.

Kaynak: AA / Güncel

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