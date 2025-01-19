Hainan, Turizmde Yeni Bir Canlanma Yaşıyor

HAİKOU, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in yıl boyu güneşli havası ve el değmemiş sahilleriyle tanınan ada eyaleti Hainan, şimdi de yüksek kaliteli performanslarla turizm sektörüne yeni bir canlılık katıyor.

Hainan Valisi Liu Xiaoming, Hainan Eyaleti Halk Kongresi'nin bu haftaki yıllık oturumunda sunduğu hükümet çalışma raporunda, "konserler, müzik festivalleri ve marka sergileri sayesinde" Hainan'ı ziyaret edenlerin sayısının arttığını vurguladı.

Rapora göre, eyalette 2024 yılında 31 büyük ölçekli gösteri düzenlendi.

Analistler bunun, Hainan'ın önde gelen bir uluslararası turizm ve tüketim merkezi olarak yükselişini sağlayan yenilenmiş enerjiyi sergileyerek, eğlence ve turizmin başarılı bir birlikteliğine işaret ettiği görüşünde.

Son verilere göre Hainan'da 2024'te, önceki yıla göre yüzde 8 artışla hem yerli hem de yabancı olmak üzere 97,2 milyonun üzerinde turist ziyareti gerçekleşti. Yabancı turist ziyareti sayısı önceki yıla göre yüzde 115,6 artışla 1,1 milyonu aştı. Toplam turizm harcamaları ise yüzde 12,5 artarak 204 milyar yuana (yaklaşık 28,38 milyar ABD doları) ulaştı.

Eyalet merkezi Haikou geçen yıl ABD'li rapçi Kanye West'in iki canlı müzik gösterisi ve ABD'li pop şarkıcısı Charlie Puth'un konseri de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli uluslararası performansa ev sahipliği yaptı.

Bu performanslar turizm tüketimini doğrudan artırırken, Kanye West konserleri 80.000'den fazla izleyiciyi çekerek 730 milyon yuan gelir sağladı.

Haikou Turizm ve Kültür Grubu Başkanı Wang Min, yurtiçi ve yurtdışından daha fazla ziyaretçi çekmek amacıyla önde gelen uluslararası sanatçılar, performans grupları ve tanınmış eğlence ajanslarıyla işbirliğini güçlendirme çabalarının devam edeceğini söyledi.

Sanya, Hainan'ın en popüler turizm merkezi olmaya devam ediyor.

Sanya Turizm Kurulu Genel Müdürü Albert Yip, Sanya'nın serbest ticaret limanı politikaları ile çarpıcı doğal çevresinin avantajlarından yararlanarak, daha fazla yabancı turist ve tur grubu çekmek için turizmi performanslar ve konferanslarla bütünleştirmeye odaklanacağını belirtti.

Yabancı turist sayısındaki artış kısmen vizesiz giriş politikalarının sürekli olarak optimize edilmesine bağlanabilir. Hainan geçen yıl, 59 ülkenin vatandaşlarına tanınan vizesiz giriş hakkını daha da geliştirdi.

Çin'i ilk kez ziyaret eden Rus turist Darya, yeni yerler keşfetmekten hoşlanan bir gezgin olarak vizesiz seçeneğin Hainan'a yaptığı seyahati özellikle kolaylaştırdığını söyledi.

Turizm sektörü gelişmeye devam ettikçe tüketim de artıyor. Hainan'ın 12 offshore gümrüksüz satış mağazasında 2024 yılında toplam 47,03 milyar yuan satış yapıldı. Eyalet bu yıl gümrüksüz satış sektörünün diğer sektörlerle entegrasyonunu hızlandırarak 52 milyar yuan satış hedefliyor.

Hükümet çalışma raporunda, Hainan'ın 2025 yılında yeni tüketim biçimlerini teşvik etmek ve tüketim potansiyelini ortaya çıkarmak için kültür, spor, turizm ve sağlık endüstrilerinin entegre gelişimini teşvik edeceği belirtildi.

Eyalet bu yıl hem yerli hem de yabancı 100 milyondan fazla turist ziyareti gerçekleşmesini hedefliyor. Eyaletin Turizm, Kültür, Radyo, Televizyon ve Spor Müdürü Chen Tiejun'a göre Hainan, cazip kültür ve turizm projeleri sunarak turizm olanaklarını çeşitlendirmeyi planlıyor. Hainan ayrıca daha fazla performans, sanat faaliyeti ve spor etkinliği düzenleyecek ve bunları tüketimi canlandırmak için geleneksel turistik alanlar, iş bölgeleri ve gümrüksüz satış mağazalarıyla sorunsuz şekilde bütünleştirecek.

Çin'in politika yapıcıları Aralık 2024'teki Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı'nda 2025 yılı için ekonomik çalışmaları planlarken, tüketimi güçlü şekilde artırma, yatırım verimliliğini yükseltme ve iç talebi tüm cephelerde genişletme ihtiyacını vurgulamıştı.

Çin, Hainan'ı 2035 yılına kadar dünya genelinde etkili bir turizm ve tüketim destinasyonu haline getirmeyi hedefliyor.