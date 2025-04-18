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Hainan, Turizmde Güçlü Büyüme ve Yenilikçi Politikalar ile Öne Çıkıyor

Hainan, Turizmde Güçlü Büyüme ve Yenilikçi Politikalar ile Öne Çıkıyor
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Çin'in Hainan adası, 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda yayımlanan rapora göre, gelişen turizm, yenilikçi politikalar ve güçlü perakende büyümesiyle önemli bir tüketim destinasyonu haline geldi. 2025 Hainan Seyahat Perakendeciliği Raporu, gümrüksüz alışverişin genişlemesiyle turizm gelirinin artışını vurguluyor.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı sırasında yayımlanan bir rapora göre, Çin'in ada eyaleti Hainan'ın gelişen turizm, yenilikçi politikalar ve güçlü perakende büyümesiyle hızla yerel ve uluslararası tüketim açısından önemli bir destinasyon haline geldiği belirtildi.

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı sırasında yayımlanan bir rapora göre, Çin'in ada eyaleti Hainan'ın gelişen turizm, yenilikçi politikalar ve güçlü perakende büyümesiyle hızla yerel ve uluslararası tüketim açısından önemli bir destinasyon haline geldiği belirtildi.

2025 Hainan Seyahat Perakendeciliği Raporu'nda, geleneksel perakendeden yeni tüketim modellerine dinamik geçişler ve gümrüksüz alışverişin genişlemesiyle birlikte Hainan'ın turizm gelirinin, son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttığı vurgulandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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