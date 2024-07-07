Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'ndeki hayvanların serinletme çabaları

Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'ndeki hayvanların çeşitli görüntüleri

Çin'in en güneyindeki Hainan ada eyaleti için yazın başından bu yana çok sayıda yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'nde bakıcılar çeşitli buzlu yiyecekler ve soğuk duşlarla hayvanları serinletmeye çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hainan'dan bildiriyor. (XHTV)