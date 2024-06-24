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Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı'nda Hayvanlara Yaz Sıcağında Yardım

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Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou kentinde bulunan Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'nde yaz sıcağıyla mücadele eden hayvanlara meyve ve buz dağıtılıyor, soğuk suyla serinlemeleri sağlanıyor.

HAİKOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou kentinde bulunan Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'nde yaz sıcağıyla mücadele eden hayvanlara meyve ve buz dağıtılıyor, soğuk suyla serinlemeleri sağlanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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