Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı'nda Hayvanlara Yaz Sıcağında Yardım

HAİKOU, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou kentinde bulunan Hainan Tropikal Vahşi Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesi'nde yaz sıcağıyla mücadele eden hayvanlara meyve ve buz dağıtılıyor, soğuk suyla serinlemeleri sağlanıyor.