Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Uçak Bakım Hizmetleri 6,2 Milyar Doları Aştı
Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Serbest Ticaret Limanı'ndaki uçak bakım üssü, 2022 yılından bu yana toplam 45,05 milyar yuan değerinde 83 uçak ve 17 motorun bakımını gerçekleştirdi.
HAİKOU, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda uçak bakım hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu üs 2022 yılında faaliyete geçti. Üste o tarihten bu yana gümrük bölgesinde 45,05 milyar yuan (yaklaşık 6,2 milyar ABD doları) değerinde 83 uçak ve 17 motorun bakım ve onarımı gerçekleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel