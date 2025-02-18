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Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Uçak Bakım Hizmetleri 6,2 Milyar Doları Aştı

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Uçak Bakım Hizmetleri 6,2 Milyar Doları Aştı
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Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Serbest Ticaret Limanı'ndaki uçak bakım üssü, 2022 yılından bu yana toplam 45,05 milyar yuan değerinde 83 uçak ve 17 motorun bakımını gerçekleştirdi.

HAİKOU, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda uçak bakım hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu üs 2022 yılında faaliyete geçti. Üste o tarihten bu yana gümrük bölgesinde 45,05 milyar yuan (yaklaşık 6,2 milyar ABD doları) değerinde 83 uçak ve 17 motorun bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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