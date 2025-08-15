Hainan Müzesi'nde Rus Sanatçıların Sergisi Açıldı
Çin'in Hainan eyaletindeki Hainan Müzesi, 10 çağdaş Rus sanatçının 5 heykel ve 30 tablosunun sergileneceği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sergi, 18 Temmuz'da açıldı ve 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.
HAİKOU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Hainan Müzesi, 10 çağdaş Rus sanatçının 5 heykel ve 30 tablosundan oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 18 Temmuz'da açılan sergi 8 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel