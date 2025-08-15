Hainan Müzesi'nde Rus Sanatçıların Sergisi Açıldı

Hainan Müzesi'nde Rus Sanatçıların Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Çin'in Hainan eyaletindeki Hainan Müzesi, 10 çağdaş Rus sanatçının 5 heykel ve 30 tablosunun sergileneceği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sergi, 18 Temmuz'da açıldı ve 8 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

