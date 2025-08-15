Hainan Müzesi'nde Rus Sanatçıların Sergisi Açıldı

HAİKOU, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Hainan Müzesi, 10 çağdaş Rus sanatçının 5 heykel ve 30 tablosundan oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 18 Temmuz'da açılan sergi 8 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.