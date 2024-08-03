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Hainan Havayolları, Shenzhen-Budapeşte arasında yeni direkt uçuş rotası açtı

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Hainan Havayolları'nın Budapeşte ve Shenzhen'i birbirine bağlayan yeni rotasında Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki uçuş gerçekleştirilecek. Çin ve Macaristan arasındaki doğrudan uçuşların artmasının insanlar arası etkileşimi daha da artıracağını ve iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini kolaylaştıracağını vurgulayan Gong bu gelişmenin Çin-Macaristan ilişkilerinde bir başka önemli başarı olduğunu söyledi.

Hainan Havayolları'nın Budapeşte ve Shenzhen'i birbirine bağlayan yeni rotasında Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki uçuş gerçekleştirilecek.

BUDAPEŞTE, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen'den havalanan bir yolcu uçağının Cuma günü Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmasıyla Hainan Havayolları'nın Shenzhen ve Budapeşte arasındaki yeni direkt uçuş rotası açılmış oldu.

Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Hainan Havayolları'nın Shenzhen-Budapeşte direkt uçuş rotasının açılmasıyla birlikte, Budapeşte ile Çin'in büyük şehirleri arasındaki direkt uçuş sayısı yediye, Çin ile Macaristan arasındaki direkt yolcu uçuşlarının sayısı ise haftada 21'e yükseldi" dedi.

Budapeşte-Shenzhen hattında Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki uçuş gerçekleştirilecek.

Çin ve Macaristan arasındaki doğrudan uçuşların artmasının insanlar arası etkileşimi daha da artıracağını ve iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini kolaylaştıracağını vurgulayan Gong bu gelişmenin Çin-Macaristan ilişkilerinde bir başka önemli başarı olduğunu söyledi.

Macaristan Ulusal Ekonomi Bakanlığı'nda Stratejik İşlemlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ferenc Antal rotayı "iki ülke arasındaki ilişkilerin niteliksel gelişiminde yeni bir kilometre taşı" olarak tanımladı.

Antal, "Budapeşte ve Shenzhen arasında doğrudan uçuşun açılması sadece iki şehir arasındaki seyahat olanaklarını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin derinleşmesine de yeni bir ivme kazandırıyor" dedi.

Hainan Havayolları Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yan Bo ise Budapeşte-Shenzhen hattının her iki ülkeden yolcular için daha rahat, keyifli ve konforlu seyahat hizmetleri sağlayacağını ve çeşitli alanlarda kültürel etkileşim ve işbirliği için yeni bir hava köprüsü kuracağını söyledi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Shenzhen, Macaristan ile ekonomik ve ticari işbirliğinde uzun zamandır ön planda yer alıyor. Huawei, ZTE ve BYD gibi Shenzhen merkezli şirketler yıllardan beri Macaristan'da faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Macaristan Budapeşte Ulaşım Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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