Hainan, Gümrüksüz Alışverişte Yeni Bir Merkez Olma Yolunda

Hainan, Gümrüksüz Alışverişte Yeni Bir Merkez Olma Yolunda
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Çin'in Hainan eyaleti, 2020'den itibaren gümrüksüz alışveriş sektöründe önemli adımlar atarak, uluslararası bir turizm ve tüketim merkezi olma yolunda ilerliyor. Yıllık vergisiz alışveriş kotasını artırarak sektörü canlandırmakta ve gümrüksüz malların denetimini güçlendirerek başarısını pekiştirmektedir.

HAİKOU, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin, Haziran 2020'de Hainan eyaletini bu yüzyılın ortasına kadar küresel olarak etkili ve üst düzey bir serbest ticaret limanına dönüştürmek üzere bir ana plan yayınlamıştı. Eyalet, büyüyen gümrüksüz alışveriş sektörüyle son yıllarda uluslararası bir turizm ve tüketim merkezi olarak öne çıkmaya başladı.

Hainan, tüketim potansiyeli daha fazla açığa çıkarmak ve gümrüksüz alışverişi teşvik etmek üzere Temmuz 2020'den itibaren yıllık vergisiz alışveriş kotasını kişi başına 30.000 yuandan 100.000 yuana yükseltti ve gümrüksüz işletme sayısını artırdı. Bu hamle, gelişen gümrüksüz alışveriş sektörünü daha da canlandırmada etkili oldu.

Ayrıca Hainan'a ithal edilip Hainan'da satılan gümrüksüz malların denetimini güçlendiren yerel gümrük yetkilileri, gümrüksüz mal düzenlemesinin etkinliğini önemli ölçüde artırıp denizaşırı gümrüksüz alışveriş sektörünün gelişimini teşvik ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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