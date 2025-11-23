Hainan'daki Uçak Bakım Üssü 2.400'den Fazla Uçağa Hizmet Verdi

HAİKOU, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda 2022 yılında faaliyete geçen uçak bakım üssü, ekim ayı sonu itibarıyla 2.400'den fazla uçağa bakım hizmeti verirken, 280'den fazla uçağın tam boya işlemini tamamladı ve yaklaşık 60.000 uçak parçasının onarımını gerçekleştirdi.

Üs, Katar Havayolları, Royal Air Philippines ve Iberia gibi küresel havayolu şirketlerinden müşterileri kendine çekti.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın sağladığı avantajlı politikalar kapsamında, bakım için bölgeye giren uçaklar güvenlik depozitosu ödemekten muaf tutulurken, onarım için ithal edilen parçalar gümrük muafiyeti statüsünden yararlanıyor. Serbest Ticaret Limanı'nın 18 Aralık'ta ada genelinde bağımsız gümrük işlemlerine resmen başlamasıyla birlikte, politika desteğinin daha da artması bekleniyor.