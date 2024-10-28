Hainan'daki Limanlar Trami Tayfunu'nun Ardından Yeniden Faaliyete Geçti
Çin'in Hainan eyaletindeki Xinhai Limanı, Xiuying Limanı ve bir demiryolu limanı, bu yılın 20. tayfunu olan Trami Tayfunu'nun etkilerinin azalmasının ardından Pazar günü öğleden sonra yeniden açıldı.
HAİKOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Xinhai Limanı, Xiuying Limanı ve bir demiryolu limanı, bu yılın 20. tayfunu olan Trami Tayfunu'nun etkisinin azalmasıyla Pazar günü öğleden sonra yeniden faaliyete geçti.