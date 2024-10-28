Hainan'daki Limanlar Trami Tayfunu'nun Ardından Yeniden Faaliyete Geçti

HAİKOU, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Xinhai Limanı, Xiuying Limanı ve bir demiryolu limanı, bu yılın 20. tayfunu olan Trami Tayfunu'nun etkisinin azalmasıyla Pazar günü öğleden sonra yeniden faaliyete geçti.