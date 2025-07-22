Hainan'da Feribot Seferleri Yeniden Başladı

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Wipha Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasıyla birlikte, Çin'in Hainan eyaletindeki Xiuying Limanı'nda feribot seferleri düzenli olarak yeniden başladı.

HAİKOU, 22 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou kentinde bulunan Xiuying Limanı'nda feribotlara doğru ilerleyen tırlar görülüyor, 22 Temmuz 2025.

Qiongzhou Boğazı'ndaki yolcu ve yük feribot seferleri, Wipha Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasıyla birlikte düzenli şekilde yeniden başladı. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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