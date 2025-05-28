Hainan'da Durian Yetiştiriciliğinde Büyüme

BAOTİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi'nde bir durian üretim üssünde çalışan çiftçiler, 24 Mayıs 2025.

Çin'in Hainan eyaletinde yer alan Baoting Li ve Miao Özerk İlçesi son yıllarda ekim alanlarını sürekli genişleterek durian yetiştiriciliği sektöründe etkileyici bir gelişme gösterdi. 2024 sonu itibarıyla Baoting'deki durian ekim alanı 666,7 hektarı aştı. Bölge ekonomisinde yeni bir büyüme noktası haline gelen durian yetiştiriciliği, kırsal canlanmaya da önemli katkı sağlıyor. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)