Hainan'da Balıkçılar Avlanma Dönemine Hazır
Çin'in Hainan eyaletinde balıkçılar, avlanma döneminin başlamasıyla taze deniz ürünlerini işlemekle meşgul. Deniz ürünleri, yerel talebi karşılamanın yanı sıra ülke genelindeki pazarlara da ulaştırılıyor.
HAİKOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Lingao ilçesindeki balıkçılar, avlanma döneminin başlamasıyla deniz ürünlerini boşaltmak ve işlemekle meşgul. Bu süreçte yakalanan taze deniz ürünleri, yerel talebi karşılamanın yanı sıra soğuk zincir lojistiği yoluyla ülke genelindeki pazarlara ulaştırılıyor.