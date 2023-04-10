Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na Hazır

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi görülüyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
HAİKOU, 10 Nisan (Xinhua) -- 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), ülkenin güneydeki tropik Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 10-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik için bütün hazırlıklar tamamlandı.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki bir stand, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde kurulan otomatik harici defibrilatör (AED) cihazı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki bir stand, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da düzenlenecek 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı için hazırlanan dekoratif enstalasyonlar, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi görülüyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki fuarda onur konuğu ülke olan İtalya'nın standı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)