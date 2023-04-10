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Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na Hazır

Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na Hazır

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HAİKOU, 10 Nisan (Xinhua) -- 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), ülkenin güneydeki tropik Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 10-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na HazırHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi görülüyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

HAİKOU, 10 Nisan (Xinhua) -- 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), ülkenin güneydeki tropik Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 10-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik için bütün hazırlıklar tamamlandı.

Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na HazırÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki bir stand, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na HazırÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde kurulan otomatik harici defibrilatör (AED) cihazı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na HazırÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki bir stand, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na HazırÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da düzenlenecek 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı için hazırlanan dekoratif enstalasyonlar, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na HazırHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi görülüyor, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Hainan, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na HazırÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'da, 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın düzenleneceği Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki fuarda onur konuğu ülke olan İtalya'nın standı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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