Hainan, 2025'e Kadar Bağımsız Gümrük Uygulamalarına Geçecek

HAİKOU, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki tropik ada eyaleti Hainan, serbest ticaret limanı olma hedefi çerçevesinde 2025 yılı sonuna kadar bağımsız gümrük faaliyetlerine geçmeyi planladığını duyurdu.

Hainan Eyalet Halk Kongresi'nin salı günü başlayan yıllık oturumunda sunulan hükümet çalışma raporuna göre Hainan içinde bulunduğumuz yıl vergiye tabi ithal mallar kataloğu, ithalat ve ihracatı yasaklanmış ve kısıtlanmış ürünler listesi ve gümrük denetim düzenlemeleri gibi temel politikaları hayata geçirmeyi planlıyor.

Hainan merkezli Çin Reform ve Kalkınma Enstitüsü Başkanı Chi Fulin'e göre bağımsız gümrük işlemleri, eyaletin stratejik coğrafi konumundan yararlanarak, Çin ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasına taraf diğer ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ve Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Serbest Ticaret Bölgesi'nin geliştirilmesi için kilit merkez olma rolünü güçlendirecek.

Çin, Hainan'ı yüzyılın ortasına kadar küresel olarak etkili, üst düzey bir serbest ticaret limanı haline getirme amacıyla Haziran 2020'de bir eylem planı yayımlamıştı.

Hainan serbest ticaret limanının kurulmasıyla eyaletteki yeni kayıtlı dış ticaret şirketlerinin sayısı Haziran 2020'den bu yana 70.000'i aşarak Hainan'ın dış ticaretinin büyümesine önemli ölçüde katkıda bulundu.