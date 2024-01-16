Hainan, 2023 yılında turist sayısını artırdı

HAİKOU, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki tropik ada eyaleti Hainan, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49,9 artışla 90 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ağırladı.

Eyaletin turizm, kültür, radyo, televizyon ve spor departmanından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında eyaletin toplam turizm geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 71,9 artarak yaklaşık 181,3 milyar yuana (yaklaşık 25,5 milyar ABD doları) ulaştı.

Hainan eyaleti geçtiğimiz yıl kruvaziyer turizminde hızlı bir gelişme kaydetti. Güney Çin Denizi'ndeki Xisha Adaları'na yönelik kruvaziyer seferleri bir önceki yıla göre yüzde 277,8 artarak 400 adede yükseldi. Bu seferlere katılan yerli turist sayısı yüzde 405,33 artışla 149.400 olarak gerçekleşti.

Bu yıl Hainan'ı 99 milyon turistin ziyaret etmesi ve eyaletin turizm gelirinin 207 milyar yuana ulaşması bekleniyor. Eyalet ayrıca bu yıl 1 milyonu aşkın yabancı turist çekmeyi hedefliyor.

Çin, Hainan eyaletini 2025 yılına kadar uluslararası bir turizm ve tüketim merkezi, 2035 yılına kadar da küresel nüfuza sahip bir turizm ve tüketim destinasyonu haline getirmeyi hedefliyor.